Advocaat vervolgde kerk China overleden

De Chinese mensenrechtenadvocaat Li Baiguang is zondag overleden. Dat meldde de Amerikaanse organisatie China Aid.

De 50-jarige Li, die zich inzette voor vervolgde christenen, overleed enkele uren nadat hij werd opgenomen in een ziekenhuis vanwege maagklachten. De artsen zeiden dat hij een leverprobleem had. Volgens vrienden en collega’s verkeerde Li echter in goede gezondheid. Zij vrezen dat de autoriteiten betrokken zijn bij zijn dood.

De afgelopen maanden werd Li herhaaldelijk lastiggevallen en bedreigd door de autoriteiten vanwege zijn werk. Hij zette zich in voor christenen die te maken kregen met het sluiten van huiskerken, boetes, gevangenschap en inbeslagname van eigendommen.