Advocaat Asia Bibi keert terug naar Pakistan

Saif-ul-Malook, de advocaat van de Pakistaanse Asia Bibi, heeft besloten naar Pakistan terug te keren.

In een telefonisch interview met de Pakistaanse krant The Express Tribune vrijdag verklaarde Malook, die in november „om veiligheidsredenen” naar Nederland vluchtte, dat hij dinsdag de zitting van het hooggerechtshof in Islamabad wil bijwonen waarin dit het herzieningsverzoek in de zaak-Asia Bibi behandelt. Volgens de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) wil de advocaat haar verdediging zelf ter hand nemen. „Het is steeds de wens van Malook geweest om zijn cliënte zelf te verdedigen totdat zij veilig is buiten Pakistan”, aldus HVC zaterdagmiddag.

Malook, zelf moslim, heeft de Pakistaanse premier Imran Khan verzocht in te staan voor zijn veiligheid in Islamabad, aldus The Express Tribune. Volgens de krant meldden „bronnen” inmiddels dat Malook besloten heeft permanent naar zijn land terug te keren.

