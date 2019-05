Advocaat: Asia Bibi aangekomen in Canada

Asia Bibi, de vrouw die in 2010 ter dood werd veroordeeld maar in 2018 werd vrijgesproken, is volgens haar advocaat aangekomen in Canada. Dat meldt CNN.

Familieleden van Bibi verblijven al enige tijd in Canada. Bibi verbleef nog in Pakistan. Daar liep haar leven gevaar, omdat moslims alsnog de doodstraf eisten. Het Pakistaanse leger beveiligde haar op een geheime plek.

Saif Ul Malook, de advocaat van Asia Bibi, bevestigde woensdag haar aankomst in Canada. De advocaat verbleef in 2018 een tijdje in Nederland.



Ook Europarlementariër Peter van Dalen heeft bevestiging gekregen van de advocaat dat Bibi naar Canada is vertrokken.

Praise The Lord! I just got FULL CONFIRMATION from her excellent lawyer, that #AsiaBibi has left Pakistan 12 hours ago. On her way to Canada!! This is an answer to millions of prayers!! May God bless Asia, her family and her lawyer