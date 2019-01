‘Actualiteitenrubriek’ besteedt aandacht aan Dordtse synode

„Exite!” Met dat woord zond Johannes Bogerman de remonstranten weg van de Dordtse synode op 14 januari 1619. De woorden klonken exact 400 jaar later opnieuw, tijdens een ”talkshow” aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. Fred van Lieburg, hoogleraar religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit (VU), wilde graag ruimte hebben voor een kleine expositie over 400 jaar Synode van Dordrecht aan de universiteit, zo vertelde hij maandag aan de circa vijftig aanwezigen. „Dat kon, vanaf 14 januari. Dat is juist de datum waarop in 1619 de remonstranten werden weggezonden van de Dordtse synode en de datum waarop in 1610 de Remonstrantie is gedateerd.”

Vanwege deze samenloop van omstandigheden sloegen verschillende organisaties aan de VU en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) de handen ineen voor de organisatie van een historisch-actueel minisymposium over 400 jaar Dordtse synode en de Remonstrantse Broederschap. De titel verwijst naar de emotionele woorden die Johannes Bogerman tot de remonstranten sprak: „Exite!” Volgens de organisatoren betekent dat vrij vertaald: „Ingerukt, mars!”

De remonstrantse predikant Eduard Poppius hield een synodeverslag bij. De originele versie daarvan is nu digitaal te raadplegen op de website van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Tijdens het symposium draagt ds. Tjaard Barnard, remonstrants predikant te Rotterdam, een fragment voor draagt van 10 december 1618, toen de remonstranten net enkele dagen aanwezig waren. Al vrijwel direct was er discussie over papieren die de remonstrant Episcopius in zijn jasje zou hebben gestopt.

Actualiteitenrubriek

Omstreeks halfdrie wordt de voordracht van de fragmenten onderbroken voor ”De synode draait door”, een historische actualiteitenrubriek over de uitzetting van de remonstranten. In de zaal wordt die rubriek gespeeld door acteur en cultuurpedagoog Marijke Broekhuijsen, onderzoeker Nina Schroeder van het Doopsgezind Seminarie aan de VU, student geschiedenis Esther van Bijleveld en Nick Everts en Timo van Kempen, studenten aan het Remonstrants Seminarium.

Op een ludieke manier worden de ontwikkelingen op de synode aan de orde gesteld. Presentatrice ‘Maria Tweespraak’ gaat in gesprek met ‘Dirkje van Bysterveldt’, de stadssecretaris van Delft, ‘Everardus Dogmaticus’, theoloog en universitair docent en ‘Dudley Carleton’, ambassadeur van Engeland namens koning Jacobus I. ‘Gerri van Kempen’ verzorgt het liveverslag vanuit Dordrecht. Hij legt in de „ijzige kou van de koudste winter in jaren” uit wat de situatie in Dordrecht is en hoe de publieke tribune met 500 aanwezigen „uitpuilt”.

De actualiteitenrubriek is bedoeld om duidelijk te maken wat de verschillende visies op de Dordtse synode waren. De burgerlijke overheid zag de zaak meer als politiek thema, de theologie zag het als een kwestie over het leerstuk van de vrije genade en de Engelse ambassadeur benadrukte de internationale component van het religieuze debat. Aan het einde van de uitzending arriveert Burgh Liebaert –prof. Van Lieburg zelf– die moet uitleggen „hoe het nu precies zit”.

Maar omdat de zendtijd om is en de expositie met delen uit de VU-collectie over 400 jaar Dordtse synode geopend moet worden, verlaat Burgh Liebaert al snel weer de geïmproviseerde ‘Hilversumse’ studio.