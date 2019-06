Activiteiten Stéphanos in 2018 uitgebreid

Stichting Stéphanos heeft in 2018 haar activiteiten uitgebreid. Ook zag de reformatorische hulporganisatie haar inkomsten toenemen.

Dat blijkt uit het woensdag gepubliceerde jaarverslag over 2018 van de stichting, die ontwikkelingswerk verricht in Malawi en Zambia.

Stéphanos zet zich in op noodhulp, onderwijs en verspreiding van het Evangelie. In Malawi startte een programma voor speciaal onderwijs. Ook is begonnen met een trainingsprogramma voor de hulp aan weeskinderen. Daarnaast zag de stichting het adoptieprogramma verder uitbreiden.

De inkomsten van Stéphanos stegen van 1.094.402 euro in 2017 tot 1.158.605 euro in 2018. De doelbesteding –de uitgaven die direct aan de projecten in Malawi en Zambia zijn besteed– lag iets lager dan een jaar eerder; de voorlichtingskosten lagen hoger.

De stichting stelde in 2018 interim-directeur J. van der Ham aan voor het „effectiever invullen van taken.”