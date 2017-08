Activist Prakash: Regering India bedreigt minderheden

„Dat we in India in vrede kunnen leven, wordt steeds meer een mythe”, stelt de uit het land afkomstige mensenrechtenactivist Cedric Prakash.

„De regering van premier Narenda Modi vormt een bedreiging voor alle minderheden”, aldus de jezuïet Prakash in een interview met het Duitse ”missio magazin” waarover de protestantse nieuwsdienst Idea vrijdag berichtte.

Prakesh werkt vanuit Beiroet (Libanon). In zijn geboorteland constateert hij een „openlijke stemmingmakerij” door de hindoenationalistische regeringspartij BJP tegen christenen en moslims. Zijn waarneming komt overeen met die van nieuwsdienst World Watch Monitor deze week. Die rapporteerde dat Indiase christenen in het eerste halfjaar al bijna net zo vaak met geweld of bedreiging –door hindoes– te maken kregen als in heel 2016.