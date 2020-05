Actie voor restauratie doksaal Cunerakerk Rhenen

Hét pronkstuk in de laatgotische Cunerakerk in Rhenen, het zogeheten doksaal tussen koor en schip, is dringend aan een opknapbeurt toe. „Het is instabiel en daardoor onbruikbaar en niet beloopbaar”, meldt Stichting Vrienden van de Cunerakerk.

De restauratie gaat circa 30.000 euro kosten. De vriendenstichting houdt daarvoor een financiële actie, samen met Rotary Club Rhenen-Veenendaal en het Cuneragilde, dat rondleidingen in de kerk, torenbeklimmingen en stadswandelingen verzorgt. „Het natuurstenen doksaal is een kostbaar erfgoed dat we graag voor het nageslacht willen behouden”, aldus de stichting.

Het doksaal werd kort na 1550 in de kerk gebouwd, voordat Rhenen overging naar de Reformatie. In Nederland hebben alleen de Sint-Joriskerk in Amersfoort en de voormalige kloosterkerk in Ter Apel een dergelijke stenen koorafscheiding. Op het doksaal zijn onder meer de deugden van barmhartigheid en mannen en vrouwen in verschillende levensfases afgebeeld, in renaissancestijl.

Rhenen was in de middeleeuwen een belangrijk bedevaartsoord. De pelgrims kwamen af op de relieken van de heilige Cunera. Kunsthistoricus en mediëvist Anton van Run: „De zestiende-eeuwse ornamentiek en beeldtaal van het beeldhouwwerk was voor de kerkgangers en pelgrims uit die tijd goed te begrijpen. Hedendaagse bezoekers hebben duiding nodig.”