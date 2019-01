Actie voor hervormd wijkgebouw De Glind

Een werkgroep wil veertigduizend euro inzamelen voor een nieuw hervormd wijkgebouw aan de Postweg in De Glind, gemeente Barneveld. Het bestaande houten gebouw De Akker achter de Prinses Beatrixschool is dringend aan vervanging toe.

Hervormden in De Glind en directe omgeving behoren geografisch tot de hervormde gemeente in Barneveld. Leden van de werkgroep hebben met het college van kerkrentmeesters van deze gemeente meegedacht over een alternatief voor De Akker. Gemeenteleden in De Glind geven echter de voorkeur aan een nieuw gebouw.

De Akker, oorspronkelijk een dubbele woning voor arbeiders bij de aanleg van de Flevopolders, is wijkgebouw sinds 1971. „Honderden kinderen en jongeren gingen door de jaren heen naar de clubs en de catechese en ook de vrouwenvereniging maakt dankbaar gebruik van De Akker”, aldus de werkgroep. „De school kon er ook altijd terecht voor bijeenkomsten met de ouders. We mogen wel zeggen dat De Akker een onmisbare plek is geworden in de Glindse gemeenschap. Het gebouw is nu op. Bovendien zit er asbest in het dak, dat moet verwijderd worden. Opknappen heeft geen zin.” Voor een nieuw wijkgebouw komt de werkgroep nog ongeveer veertigduizend euro tekort.