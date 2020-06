Actie voor herstel ramen kerk Hellendoorn

Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen is een actie gestart om geld bijeen te brengen voor de restauratie van alle glas-in-loodramen van de Hellendoornse dorpskerk, ’n Oalen Griezen. Het glaswerk is hier en daar beschadigd en een gedeelte van het loodwerk is aan vervanging toe.

Uutgeverieje ’n Boaken haakte hierop in door een deel van de opbrengst van ”Een bijbels prentenboek in glas en lood” te bestemmen voor hetzelfde doel. De uitgave wordt tijdelijk in prijs verlaagd. In het boek worden meer dan 120 gebrandschilderde ramen beschreven in zes kerkgebouwen in Nijverdal en Hellendoorn. De ramen van de middeleeuwse dorpskerk in Hellendoorn, die gemaakt zijn door de Oldenzaalse glazenier en kunstenaar Jan Schoemaker, worden er uitgebreid in besproken. Op alle gebrandschilderde ramen is een Bijbelverhaal afgebeeld.

In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw vond een grondige restauratie van het kerkgebouw plaats. Die ging gepaard met een herinrichting van het interieur. Daarbij werden de gebrandschilderde ramen aangebracht.

De kerk is in gebruik voor de erediensten van de protestantse gemeente Hellendoorn. Er worden concerten, lezingen en andere –passende– activiteiten in het gebouw gehouden.

Stichting Noabers van ’n Oalen Griezen heeft als doel het ondersteunen van de instandhouding van het monumentale kerkgebouw aan de Dorpsstraat.