Actie Kerkbalans van start: „Als mensen hebben we elkaar nodig”

Jan René van Wessel (53) groeide op in de hervormde gemeente in Huizen. De beheerder van kerkelijk centrum ’t Visnet is nog altijd betrokken bij zijn gemeente. ”Geef voor je kerk”, is het thema van de landelijke actie Kerkbalans 2019, die zaterdag begint.

Bij de jaarlijkse geldwervingsactie Kerkbalans halen vrijwilligers geld op voor hun kerk. Wat motiveert Van Wessel om tijd en energie in zijn gemeente te steken? „Ik ben hier als baby gedoopt en heb daarna eigenlijk alles doorlopen zoals dat hier gebruikelijk is”, zegt hij. „Van de zondagsschool tot de knapenvereniging, en later was ik actief als jeugdleider en evangelisatieouderling. De kerk is mijn leven.”

Knapenvereniging

Hij heeft mooie herinneringen aan de tijd dat hij leidinggaf aan de knapenvereniging, een vereniging van 100 tot 150 jongens. „We praatten over het geloof, maar we gingen ook voetballen, een quiz doen of op kamp. Het was een hechte groep, waarmee je moeilijke en mooie dingen meemaakte. Door samen op te trekken en lol te maken, groeide er een relatie en ontstond er ruimte om je leven en geloof te delen. Met de jeugd, maar ook onder de leiding. Dat is zó waardevol. Ik heb nu nog vrienden uit die tijd.”

Behalve vrienden leerde Van Wessel ook zijn vrouw Bianca kennen in de kerk. Ze hebben drie jongens: Erwin (16), Jurgen (20) en Patrick (22). „Onze zonen gaan steeds meer hun eigen weg. Het is een spannende leeftijd; ik ben benieuwd welke plek ze de kerk geven in hun leven. We hebben altijd geprobeerd om ze, op een eenvoudige manier, daarin voor te gaan. Elke zondag gaan we als gezin naar de kerk. Daar wordt eigenlijk nooit over gediscussieerd. Inmiddels hebben ze allemaal vrienden en vriendinnen om zich heen, die voor een deel ook uit de kerk komen. Dat is mooi om te zien. Juist op die leeftijd is het heel belangrijk om vrienden te hebben met wie je het ook over het geloof kunt hebben. Dat was bij mij vroeger ook het geval.”

Mensenmens

Zo’n tien jaar geleden kwam Van Wessel in loondienst van de hervormde gemeente Huizen als beheerder van kerkelijk centrum ’t Visnet. „Ik noem deze plek vaak het hart van onze gemeente. Alles wat niet in de kerkgebouwen van hervormd Huizen plaatsvindt, dat gebeurt hier. Vergaderingen, jeugdverenigingen of een jeugdsoos. Maar ook activiteiten van buiten de kerk, zoals recepties, vergaderingen en uitvaarten. Mensen uit alle wijken komen hier samen en gaan met elkaar in gesprek. Het is een plek midden in de gemeente. Mijn functie bestaat voor een groot deel uit het zijn van gastheer. Ik ben een echt mensenmens en ben hier helemaal in mijn element.”

Eenheid

Hervormd Huizen telt vier kerken, met vier bijbehorende wijken en ruim 4500 leden. „We zijn een grote gemêleerde gemeente. Dat is prachtig, maar soms ook moeilijk. Er zijn soms moeilijke momenten als je op bezoek gaat bij mensen die ziek zijn of waar iemand overleden is. Er zijn ook meningsverschillen en discussies over wel honderd onderwerpen. Moet een van de kerkgebouwen gesloten worden? En welke dan? Daar wordt veel over gesproken en het is echt een proces. We kunnen niet altijd alles doen zoals iedereen het wil.

Ongeacht de uiteenlopende standpunten, meningen en belangen moeten we elkaar als gemeente blijven vasthouden. Dat is soms weleens lastig, maar het is ook de rijkdom van de kerk. Want juist omdat we zo verschillend zijn, leer ik met mensen omgaan, leer ik om te luisteren, te bidden en anderen te helpen.

Ik weet bijvoorbeeld nog dat we na een kerkdienst napraatten in de kerkenraadskamer. Er was iets waar ik het niet over eens was. Iemand legde een hand op mijn schouder, alsof hij zeggen wilde: rustig aan, het is goed. Een klein moment, maar ook dát is samen je geloof beleven. Als we elkaar niet vasthouden, zijn we van onze meningsverschillen af. Maar missen we ook de rijkdom van onze veelkleurigheid. We hebben als mensen elkaar gewoon nodig.”

Richting

De Bijbel moet wel op tafel blijven, vindt Van Wessel. „Zonder Bijbel, zonder hoger doel, wordt alles een welles-nietes-discussie, waarin we elkaar proberen te overtuigen van ons eigen gelijk. We kunnen veel flauwekul vertellen, ook in de kerk. De Bijbel geeft richting en helpt om je eigen mening te relativeren. Ik heb niet overal een antwoord op. Dat hoeft ook niet. Als je met God gaat, ben ik ervan overtuigd dat je er samen uit moet kunnen komen.”

Landelijke start Kerkbalans 2019

Zaterdag start Kerkbalans 2019, een gezamenlijke actie van de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland, waarin zij hun leden vragen om een financiële bijdrage. Ze deden dat voor het eerst in 1973. Het thema voor de grootste geldwervingsactie van Nederland is dit jaar: ”Geef voor je kerk”. De actieperiode loopt tot en met 2 februari. Op de website van Kerkbalans staan meer verhalen over wat de kerk voor mensen betekent en wat hen motiveert om te geven voor hun gemeente.

