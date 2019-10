Actie Kerkbalans peilt waardering van kerkleden voor de kerk

De Actie Kerkbalans doet een landelijke peiling onder kerkleden naar hun waardering van de kerk.

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse geldinzamelingsactie van vier kerkgenootschappen, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland.

Jaarlijks geven kerkleden –ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is lid van een kerk– via deze actie een bijdrage aan hun eigen lokale kerk. Met de peiling, die gericht is op mensen die op een of andere manier betrokken zijn bij een lokale parochie of gemeente, wil Actie Kerkbalans het waarom achter deze giften achterhalen: Waarom vinden mensen hun kerk belangrijk?

„Omdat de peiling mede onder parochianen en gemeenteleden van de twee grootste kerkgenootschappen wordt gehouden, ontstaat er tevens een beeld van de waarde van kerken voor onze samenleving”, aldus de organisatie. De uitkomsten van de peiling worden bekendgemaakt bij de start van Actie Kerkbalans op 17 januari 2020.