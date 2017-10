Abdij na 900 jaar verlaten

Het was de monnik Bernardus van Clairvaux die in het jaar 1134 aan het riviertje de Salm in de Duitse Eifel een klooster stichtte. Bijna 900 jaar later gaat de abdij van Himmerod dicht, zo deelde abt Johannes zaterdag mee.

Er zijn nog vijf cisterciënzer broeders overgebleven in het klooster. De kosten voor het onderhoud rezen de pan uit. Het complex heeft door de eeuwen heen veel moeilijke perioden gekend. Zo was er in de zeventiende eeuw veel oorlogsschade, en verviel het in de negentiende eeuw tot een ruïne. In 1922 startte de herbouw. beeld Wikimedia, Christoph Lange