ABC van het geloof: kernwoorden bij het hart brengen

Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardiging, Drie-eenheid. Woorden die in de kerk regelmatig voorbijkomen. Maar wat betekenen ze nu eigenlijk? Op de website ”ABC van het geloof” passeren deze en andere geloofstermen de revue.

De site, die vorig jaar al gelanceerd werd, moet Bijbelse kernwoorden voor jongeren begrijpelijk maken. Deze week werden op abcvoorkinderen.nl, de kindervariant van ”ABC van het geloof”, negen nieuwe kernwoorden toegevoegd.

Initiatiefnemers van abcvanhetgeloof.nl zijn het christelijke gereformeerde Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) en de Erdee Media Groep (EMG). Marieke Griffioen-de Vries, projectleider van ABC van het geloof, coördineerde de totstandkoming ervan.

Hoe kwamen jullie op het idee om de site ABC van het geloof te maken?

„We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernwoorden te begrijpen, laat staan dat ze die kunnen uitleggen aan anderen. Ze horen in de kerk woorden als wedergeboorte, rechtvaardigmaking, heiligmaking, maar als je hun op de man af vraagt wat deze woorden betekenen, weten ze het eigenlijk niet.

Als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je de zaken dan geloven of beleven? Om hier iets aan te doen, hebben LCJ en EMG met verschillende andere organisaties de handen ineengeslagen. De initiatiefnemers zorgen met professionals uit het werkveld, in samenwerking met predikanten, voor de inhoud van de website.

Met hulp van diverse fondsenverstrekkers is het project mede mogelijk gemaakt. Verder werkten we samen met Driestar educatief, STH Records, de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB), Royal Jongbloed en de Bond van Hervormde Zondagsscholen (BHZ). Deze partijen hebben door hun expertise of door het leveren van materiaal meegewerkt aan het geheel. Ook zijn we blij met de bijdrage van jongeren en diverse vrijwilligers op technisch en theologisch vlak.”

Wat is het doel van jullie website?

„Met dit project willen we in begrijpelijke en eigentijdse taal de diepe inhoud van het christelijk geloof en het gereformeerde belijden aan kinderen en jongeren doorgeven. We hopen dat zij hierdoor het belang daarvan voor hun eigen leven gaan zien, of ze nu 9 of 17 jaar zijn. De site heeft ook een kindervariant, bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Jongeren lezen steeds minder makkelijk en minder graag. Daarom bieden we behalve tekst ook het nodige visuele materiaal en audiofragmenten aan. Een Bijbelgedeelte dat op het rooster staat is zowel te lezen als te beluisteren. Daarbij kan gekozen worden uit de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling.”

Hoe is de site opgebouwd?

„De kernwoorden zijn verdeeld over drie thema’s: ”Wij geloven!”, met kernwoorden uit de geloofsleer, zoals roeping en wedergeboorte; ”Wij doen!”, met kernwoorden die te maken hebben met ons handelen, op basis van de Tien Geboden; en ”Wij belijden!”, met kernwoorden zoals zonde en verlossing.

Elk kernwoord wordt op dezelfde manier behandeld, waarbij in de kindervariant uiteraard andere keuzes gemaakt worden dan bij de jongerenvariant. Na een korte omschrijving van het begrip volgt een toegankelijk filmpje met uitleg over wat het kernwoord betekent. Daarna staan er Bijbelteksten en fragmenten uit de belijdenisgeschriften die van toepassing zijn op het kernwoord. Daaronder staat een Bijbelleesrooster voor zeven dagen en volgen leestips voor jongeren en voor kinderen liederen om te zingen. Ten slotte zijn er verwerkingsopdrachten en krijgen bezoekers de mogelijkheid om een vraag te stellen. Na de uitleg van het kernwoord hebben jongeren dus de kans om een persoonlijke toepassing te maken door onder meer de verwerkingsopdrachten en het Bijbelleesrooster.”

Hoe onderscheidt de kindervariant zich van de jongerenvariant?

„Dat verschil zit vooral in de visuele presentatie. Kinderen worden in de uitleg van het kernwoord meegenomen met de pennenstreken van de illustrator. De uitleg van het kernwoord spreekt meerdere zintuigen aan. Ook een belangrijke verschil is dat elk kernwoord door middel van een Bijbelse geschiedenis wordt uitgelegd.”

Op welke manier wordt de site vooral gebruikt?

„Uit reacties blijkt dat de website op allerlei manieren wordt geraadpleegd. Jongeren gebruiken hem persoonlijk, maar er zijn ook ouders die een van de varianten aan tafel na de maaltijd bezoeken. Verder hoorden we van catecheten die de filmpjes ter aanvulling op hun catechesemethode tonen. Er zijn ook catecheten die gevraagd hebben of ze de website in zijn geheel als methode mogen gebruiken. Verder zetten docenten de site in bij hun dagopening en wordt de website ook in het jeugdwerk ingezet.

Het ABC van het geloof voor kinderen wordt door leerkrachten gebruikt in de klas om met leerlingen in gesprek te gaan over het desbetreffende kernwoord. Driestar educatief is bezig om ABC voor kinderen te integreren in de herziening van de godsdienstmethode ”Hoor het Woord”.”

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

„Voor het vervolg van het project gaat een crowdfundingsactie van start. Wanneer particulieren, bedrijven, kerken et cetera het belang inzien van ABC van het geloof kunnen ze hierin investeren. Op die manier kunnen we steeds een aantal kernwoorden aanvullen. Naast een financiële injectie vanuit fondsenverstrekkers zou het mooi zijn als ook de gebruikers financieel een steentje willen bijdragen.”

>>abcvanhetgeloof.nl/kominactie

„Geloofsleer dichter bij hoofd en hart brengen”

„Basale begrippen uit de gereformeerde geloofsleer behoren niet altijd tot de basiskennis van oudere catechisanten, ondanks meerdere jaren catechisatie. Toch is die kennis voor hen nodig voor eigen hart en leven, maar ook voor het gesprek met andersdenkenden en in hun hoedanigheid als opgroeiende gemeenteleden. Binnen één catechisatiegroep werd al naar tevredenheid gebruikgemaakt van de site ABCvanhetgeloof.nl. Vooral de verhelderende filmpjes spraken aan. Bovendien biedt de site catechisanten de mogelijkheid om zich ook zelfstandig in diverse onderwerpen te verdiepen, bijvoorbeeld door een Bijbelleesrooster en leestips.

In het nieuwe catechisatieseizoen willen we het gebruik van deze website intensiveren. Binnen twee jaargroepen is hij naast de nieuwe Hellenbroekmethode een belangrijk middel om onze geloofsleer op basis van Schrift en belijdenis dichter bij hoofd en hart van catechisanten te brengen. De site biedt een duidelijke structuur en veel verhelderend materiaal.”

A. J. Oudenaarden, ouderling in de gereformeerde gemeente te Bodegraven

Taak voor opvoeders

„De vakgroep godsdienst van Driestar educatief wil studenten toerusten om de Bijbelse boodschap zo helder mogelijk bij het hart en leven van kinderen te brengen. De Bijbel is niet geschreven in kindertaal. Bijbelse begrippen als wedergeboorte, geloof en bekering zijn voor kinderen abstracte zaken die ze zich niet zo gemakkelijk eigen maken. En toch willen we graag dat deze woorden betekenisvol worden voor kinderen.

Wanneer we nalaten om deze begrippen te gebruiken, zou het geloofsleven vervlakken en versimpelen. Bovendien wordt de drempel om de Bijbel zelf te gaan lezen nog hoger en de verbinding met de taal in preken verzwakt.

De website ABC van het geloof kan studenten en leerkrachten helpen om Bijbelse begrippen dicht bij kinderen en jongeren te brengen. De uitleg en uitwerking sluiten aan bij de kinderen en jongeren van deze tijd.

Als opvoeders hebben we de opdracht om de grote daden van de Heere door te geven aan de kinderen. Laten we proberen dat te doen in een taal die kinderen verstaan, opdat zij hun hoop op God zullen stellen.”

Eefje van de Werfhorst, docent godsdienst bij Driestar educatief

„Die manier van discussiëren beviel hem wel”

„Wij hebben als gezin de website abcvanhetgeloof.nl tijdens onze vakantie voornamelijk via tablet en mobiele telefoon gebruikt. Dat werkte prettig. Op de startpagina zijn de kernwoorden duidelijk en fris weergegeven. De uitleg per kernwoord sluit goed aan bij de leefwereld van onze kinderen. Door de Bijbelleesroosters blijf je als gezin een hele week bezig met een thema. De vragen op de site waren aanleiding voor goede gesprekken, en de filmpjes maken het onderwerp aantrekkelijk, laagdrempelig en herkenbaar. Je kunt jongere kinderen ook mee laten doen. We gaven hun bijvoorbeeld de naam en het hoofdstuk van een Bijbelboek, zodat ze zelf in dat gedeelte op zoek konden naar de tekst die verband hield met het thema.

Omdat wij kinderen hebben tussen de 10 en de 16 jaar hebben we ook gebruikgemaakt van de site abcvoorkinderen.nl. Het zou gemakkelijk zijn als per thema op beide sites aangegeven staat of deze ook beschikbaar is in de kinder- of jongerenvariant, dat scheelt veel zoekwerk. Een van onze kinderen gaf aan dat voor de oudere jeugd nog wat meer stellingen toegevoegd kunnen worden. Die manier van discussiëren beviel hem wel.

De site is een mooi middel en een goede aanleiding om met de kinderen na te denken en te praten over allerlei woorden en begrippen uit de Bijbel. Op de club van onze oudste kinderen wordt er dit jaar ook naar aanleiding van deze site gesproken over een aantal kernwoorden. Mooi dat ABC van het geloof zo breed inzetbaar is.”

Roeland en Esther Kok, Ede