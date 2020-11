Aartsbisschop Canterbury neemt sabbatical

De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, neemt volgend jaar gedurende drie maanden een zogenoemde sabbatical. Dat meldde zijn woordvoerder zondag.

Het is een normale gewoonte voor aartsbisschoppen om een tijdlang vrij te nemen van hun officiële taken, aldus de zegsman. Alle leden van de geestelijkheid mogen om de zeven tot tien jaar een sabbatical aanvragen. Welby’s laatste verlof was in 2005, schrijft de Britse krant The Guardian.

Tijdens Welby’s absentie leidt de aartsbisschop van York, Stephen Cottrell de kerk van Canterbury. Hij wordt hierbij geholpen door Sarah Mullally, de bisschop van Londen.

Volgens de woordvoerder zal Welby de tijd van zijn sabbatical besteden aan „reflectie, gebed en spirituele vernieuwing.” Daarnaast zal de hij het concept van verzoening bestuderen. Dat is een van zijn persoonlijke prioriteiten.

Naar verwachting zal Welby zijn sabbatical doorbrengen in Cambridge of in de Verenigde Staten, hoewel het ook mogelijk is dat hij een tijdlang in zijn huis in Noord-Frankrijk verblijft. De aartsbisschop verwacht in september 2021 zijn taken weer op te pakken.

In eerste instantie had Welby zijn sabbatical aan het begin van dit jaar ingepland. Dit kon echter vanwege het coronavirus niet doorgaan.