„Aantal traditionele begrafenissen daalt”

Het aantal „traditionele begrafenissen” in Europa daalt. Dat concludeert het Engelstalige magazine Evangelical Focus op basis van enquêtes in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Zweden.

Door de voortschrijdende secularisatie komen er meer alternatieve vormen van begrafenissen op, aldus de onderzoekers. In het VK kiest nog maar 10 procent van de ondervraagden voor een „christelijke begrafenis.” In het rooms-katholieke Spanje kiest over tien jaar naar verwachting 70 procent van de mensen voor een crematie in plaats van een begrafenis.