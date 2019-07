Aantal protestantse buitenlanders in Italië toegenomen

Het aantal protestantse buitenlanders in Italië neemt toe. Dat is het gevolg van immigratie uit met name Nigeria, Ghana en China.

Met ruim 50 procent is het christendom de populairste religie onder de ruim 6 miljoen buitenlanders in Italië. Het percentage buitenlanders dat zich tot het christendom rekent, daalt echter. Over 2018 werden er bijna 150.000 minder geteld. De daling betreft zowel leden van de Orthodoxe als van de Rooms-Katholieke Kerk, zo blijkt uit de jongste cijfers van ISMU, een onderzoeksinstituut in Milaan dat etnische vraagstukken bestudeert.

Het protestantisme liet als enige denominatie binnen het christendom een toename zien. Per 1 januari 2019 verbleven bijna 190.000 buitenlandse protestanten in Italië, een stijging van ruim 3 procent. Dat is te danken aan immigratie – maar het is ook een kwestie van registratie.

„Hoewel de immigratie over de Middellandse Zee naar Italië in 2018 sterk is teruggebracht, is het waarschijnlijk dat met name veel Nigerianen die eerder zijn aangekomen zich in 2018 hebben laten registreren”, zegt Alessio Menonna, onderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Milaan en mede-opsteller van het jaarlijkse ISMU-rapport over religieus lidmaatschap van buitenlanders. De protestantse buitenlanders komen met name uit het gebied ten zuiden van de Sahara. ISMU telt 39.000 Nigeriaanse protestanten en 26.000 mensen die uit Ghana komen. Ook China (19.000 mensen) is een belangrijke „importeur van protestanten.”

ISMU maakt in het rapport, dat mede gebaseerd is op een enquête, weinig onderscheid tussen de verschillende protestantse denominaties. Binnen het protestantisme wordt alleen verschil aangebracht tussen ”protestants-christelijk” en ”ander christelijk”. Onder die laatste groep vallen 80.000 mensen.

Moslims

Uit het rapport komt ook naar voren dat het aantal moslims onder buitenlanders in Italië toeneemt. Momenteel is 30 procent van de buitenlanders moslim. Ze komen vooral uit Marokko, Albanië en Bangladesh. Orthodoxe christenen zijn met name afkomstig uit Oekraïne. Rooms-katholieken hebben vooral de Filippijnen als herkomstland. Het grote contigent van Roemenen in Italië (1,1 miljoen) is orthodox (85 procent) of rooms-katholiek (15 procent).

De afname van het aantal orthodoxen en rooms-katholieken heeft ook een administratieve reden. In 2018 heeft een recordaantal buitenlanders, ruim 110.000 personen, het Italiaanse paspoort verkregen. ISMU neemt aan dat het vooral christenen, zoals uit Roemenië, zijn die een nieuwe nationaliteit hebben aangenomen. Ze zijn daarmee uit de buitenlanderstatistieken verdwenen.