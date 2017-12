Aantal protestanten in Italië neemt toe

Het percentage Italianen dat zich rooms-katholiek noemt is de afgelopen zeventien jaar gedaald met bijna twintig procent. Zestig procent van de bevolking is nog rooms-katholiek. Het aantal mensen zonder gezindte neemt daarentegen sterk toe. Eenderde van de Italianen schaart zich onder die categorie. In het jaar 2000 was dat nog 19 procent.

Dat blijkt uit een landelijke enquête die in oktober werd uitgevoerd in opdracht van dagblad La Stampa, en waarvan de resultaten vrijdag bekend werden gemaakt.

Andere denominaties nemen licht in omvang toe. Opmerkelijk is dat in een kleine twintig jaar tijd het aantal Italianen dat zich protestant noemt gestegen is van 0,3 naar 1,1 procent. La Stampa maakt geen onderscheidt onder protestanten. Jehova’s Getuigen (lichte daling) worden apart vermeld. Ook het aantal mensen dat zich Joods noemt, is toegenomen (0,7 procent). Het wekt verwondering dat het aantal moslims de afgelopen decennia onveranderd is gebleven, en op een zeer laag niveau staat (0,2 procent). De op een na grootste religie in Italië daarentegen is het boeddhisme geworden. Bijna twee procent van de bevolking schaart zich onder die noemer.

In het traditioneel rooms-katholieke land neemt bovendien het kerkbezoek onder rooms-katholieken af. Een kwart gaat elke zondag naar de kerk, de helft slechts twee tot drie keer per jaar en een kwart ziet nooit een kerk vanbinnen. Daartegenover staat dat kerkgaande rooms-katholieken in Italië trouwer zijn dan andere gelovigen. Het aantal jongeren dat kerkelijk is, neemt licht toe ten opzichte van de vorige generatie (29 procent om 23 procent).