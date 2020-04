Aantal leden NGK neemt licht toe

Het ledental van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) is vorig jaar met 52 gestegen.

Het kerkverband telde per 1 januari dit jaar 20.571 belijdende leden en 12.327 doopleden, zo blijkt uit het deze week verschenen Informatieboekje 2020 voor de Nederlands Gereformeerde Kerken. In totaal zijn dat 32.898 leden.

De lichte groei komt vooral door het aantal leden dat overkomt uit andere kerken. Vorig jaar waren dat er 723. Die kwamen vooral uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Protestantse Kerk in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Er vertrokken vorig jaar 543 leden naar andere kerken. De meesten gingen naar evangelische gemeenten of pinkstergemeenten. Daarna volgde de Protestantse Kerk in Nederland.

Er werden 38 buitenkerkelijken lid van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

De NGK tellen 88 plaatselijke kerken. Dat is er een minder dan begin vorig jaar. Het aantal predikanten nam in 2019 toe van 79 naar 83. De vacatures liepen terug van 22 naar 16.

Kerkjeugd

De plaatselijke kerken kregen de vraag voorgelegd: „Waar zou de kerk de komende jaren op moeten inzetten als u denkt aan de jeugd van de gemeente?” Ds. G. van Dijk schrijft in het jaaroverzicht dat „alle zeilen moeten worden bijgezet om de jeugd binnenboord te houden.” Er is volgens de predikant „niet minder dan een omslag nodig om de jeugd überhaupt te interesseren of te motiveren voor kerk en geloof. Aan de andere kant is er het besef dat de kerk werkelijk iets te bieden heeft voor jongeren vandaag, en dat jongeren omgekeerd iets te bieden hebben aan de kerk.”

Het zal in de komende jaren vooral aankomen op echte ontmoeting tussen ouderen en jongeren, aldus ds. Van Dijk. „Het werkelijke gesprek tussen de generaties. Zo is het altijd geweest in de kerk, zo zal het altijd blijven. De gemeente is alle eeuwen door in beweging, omdat de Geest wegen schrijft in de tijd. Ouders geven door aan kinderen, kinderen staan op hun schouders, en geven op hun eigen wijze de woorden en daden van de Heer door aan geslachten die zullen komen.”

Privacywetgeving

Het Informatieboekje 2020 is een uitgave van Buijten & Schipperheijn Motief. Vanwege de privacywetgeving is het niet in de boekhandel te koop, maar alleen binnen het kerkverband.