Aantal leden HHK stijgt met 239

Het aantal leden van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) is vorig jaar met 239 leden toegenomen. Het kerkverband telt in totaal 59.771 leden.

Dat blijkt uit het woensdag verschenen jaarboek van de HHK.

Het ledental van het kerkverband nam de afgelopen jaar steeds toe. In 2016 groeide de HHK met 263 leden, het jaar daarop met 317.

De Hersteld Hervormde Kerk telde per 31 december 2018 in totaal 27.539 belijdende leden, 31.021 doopleden en 1203 geboorteleden. Er staan 8 leden ingeschreven in het landelijk register voor leden in het buitenland.

Tot de HHK behoorde eind vorig jaar 119 (wijk)gemeenten, inclusief evangelisaties. Dat is er één meer dan een jaar eerder.

Begin januari kwam de vrij hervormde gemeente te IJsselmuiden-Grafhorst over. Die vormt nu een buitengewone wijkgemeente.

De Hersteld Hervormde Kerk telde eind vorig jaar 65 dienstdoende predikanten, 2 zendingspredikanten, 2 predikanten zonder gemeente en 39 predikanten met de rechten of bevoegdheden als van een emeritus. Verder zijn er 7 beroepbare kandidaten, 8 studenten met preekbevoegdheid en 2 hulppredikers.

Er werden vorig jaar 5 kandidaten beroepbaar gesteld, terwijl 3 predikanten met emeritaat gingen. Dr. P. de Vries, docent aan het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam, kreeg de bevoegdheden als van een emeritus predikant. Er overleed één predikant: ds. T. J. Kamerbeek, op 6 oktober.

De gemeenten in Stellendam, Hollandscheveld en Veen namen in 2018 een nieuw kerkgebouw in gebruik. De gemeenten in Poortvliet en St. Maartensdijk werden eigenaar van het historische kerkgebouw waarin ze samenkomen.