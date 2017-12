Aantal kerken in Duits Rijnland daalt door fusies

In de Evangelische Kerk in het Duitse Rijnland is het aantal kerken door verschillende fusies gedaald tot 694.

Dat meldt het christelijke Duitse persbureau Idea.

In 2011 had de Evangelische Kerk in Rheinland, een van de lidkerken van de Evangelische Kerk Duitsland, bijna 50 gemeenten meer dan nu. De verwachting is dat de komende jaren nog ongeveer tien kerken zullen verdwijnen. Als voorbeeld noemt Idea twee gemeenten in Düsseldorf die op termijn worden samengevoegd.

De voorzitter van de predikantenvereniging in het Rijnland, Friedhelm Maurer (Gemünden), vindt deze ontwikkeling schadelijk voor het aanzien van de kerk. Mensen willen graag hun kerk in het eigen dorp of in de eigen stad, zegt hij tegenover Idea. Hij betreurt het dat een groot aantal kerkleiders geïmponeerd blijkt te zijn van megagemeenten in grote steden. Mensen voelen zich daar niet thuis, zegt Maurer, en de band tussen kerkleden en megagemeenten is veel minder dan met een kleine gemeente in de eigen plaats.

Maurer verwijst voor zijn argumentatie naar de Bijbel: „Abraham bouwde altaren waar hij maar kwam. En Paulus stichtte gemeenten waar hij maar kwam.”

De Evangelische Kerk Rijnland telt ongeveer 2,6 miljoen leden.