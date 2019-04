Aantal ‘gelovige’ kerkleden in Duitsland slinkt

Onder de leden van de rooms-katholieke en protestantse kerken in Duitsland neemt het geloof in God af.

Dat blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het blad Der Spiegel.

Terwijl in 2005 nog 85 procent van de rooms-katholieken in God geloofde, is dat nu 75 procent. Onder protestanten is de afname groter: van 79 naar 67 procent. In totaal gelooft ongeveer de helft van de Duitsers in „een God.” In 2005 was dat nog twee derde.

Ongeveer 61 procent van de rooms-katholieken en 58 procent van de protestanten is nog overtuigd van de opstanding. Zo’n 75 procent van de vrouwen gelooft in wonderen, tegen 57 procent van de mannen.