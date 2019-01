Aantal eerstejaars theologie blijft stabiel

Theologische opleidingen wisten dit academisch jaar 126 nieuwe studenten te trekken. Dat zijn er twee meer dan het voorgaande cursusjaar.

Dat blijkt uit een inventarisatieronde van het Reformatorisch Dagblad bij universiteiten met een theologieopleiding. Hierbij is ook de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in het Belgische Leuven meegeteld, waarvan de meerderheid van de studenten Nederlands is.

Het aantal eerstejaars stijgt bij de ETF –met 6 inschrijvingen meer dan vorig jaar– naar 31. Daarmee wist de faculteit ook de grootste groei van alle theologische opleidingen aan universiteiten te boeken. De grootste daler is de Radboud Universiteit Nijmegen, die het aantal nieuwe inschrijvingen met 5 eerstejaars bijna zag halveren.

Het aantal nieuwe inschrijvingen voor religiewetenschappen daalde dit cursusjaar van 117 naar 109.

De Theologische Universiteit Apeldoorn breidt het opleidingsaanbod in september uit met een Engelstalige master. De universiteit wil daarmee studenten bedienen die geen predikant willen worden, „maar wel dienstbaar willen zijn aan de kerk”, zegt rector prof. dr. H. J. Selderhuis. Ook moet de nieuwe opleiding internationaal studenten trekken. Volgens prof. Selderhuis neemt in het buitenland de belangstelling voor de Nederlandse gereformeerde theologie toe.