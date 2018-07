Aantal Duitse protestanten krimpt meer dan aantal rooms-katholieken

De Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) krimpt meer dan de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland.

Dat blijkt uit de deze week verschenen statistieken van de EKD en de Duitse rooms-katholieke bisschoppenconferentie.

Bij de protestanten daalde het aantal leden het afgelopen jaar met 390.000 naar 21,5 miljoen. Dat is een daling van 1,8 procent. Eind 2007 had de EKD nog 3,3 miljoen leden meer.

De rooms-katholieken verloren in 2017 rond de 268.000 leden, een daling van 1,1 procent. De Rooms-Katholieke Kerk blijft met 23,3 miljoen leden de grootste kerk in Duitsland.

Ongeveer 54,4 procent van de 82,5 miljoen inwoners van Duitsland is lid van een van deze kerken. In 2005 was dat nog 62 procent.