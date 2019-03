Aantal doden onder christelijke boeren Nigeria na geweld loopt op tot 120

Militante groepen van islamitische Fulani-nomaden hebben sinds februari al 120 mensen gedood in christelijke boerengemeenschappen. Dat meldde de Amerikaanse krant Christian Post vorige week.

Vorige week hebben Fulani-militanten aanslagen gepleegd in de overwegend christelijke staat Kaduna. Die kostten aan vijftig mensen het leven.

De Fulani-nomaden vormen volgens de Christian Post een groter gevaar voor de christenen in Nigeria dan Boko Haram. Alleen al in 2018 hebben Fulani’s naar schatting 1700 christenen gedood. Deze maand hebben leden van de groep in de dorpen Inkirimi, Dogonnoma en Ungwan Gora in de regio van Kajuru 143 huizen verwoest, 52 mensen gedood en tientallen mensen verwond. In het dorp Ungwan Barde in de regio Kajuru werden zeventien christenen gedood en tientallen huizen platgebrand.

De aanvallers hadden zich verdeeld in drie groepen. De eerste opende het vuur op mensen, een tweede stak gebouwen in brand en een derde verhinderde mensen dat ze konden vluchten. Slachtoffers vielen ook onder vrouwen en kinderen.

In de eerste week van maart hebben militanten meer dan dertig christenen vermoord in het dorp Karamar, waar huizen en een kerk in vlammen opgingen. De terroristen openden het vuur op gezinnen die de vlucht wilden nemen. Daarbij lieten 32 mensen het leven. De gouverneur van Kaduno heeft maatregelen genomen om het geweld in te dammen.

Grondgebruik

Het conflict tussen Fulani-nomaden en christelijke boeren gaat primair om grondgebruik. Het heeft echter gevaarlijke religieuze en etnische dimensies gekregen: de meeste herders behoren tot de vanouds nomadische islamitische Fulani, terwijl de meeste boeren christenen zijn van verschillende etniciteiten.