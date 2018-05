Aantal baptisten in Turkije groeit

Het aantal leden van de Baptistenbond in Turkije is sinds de oprichting in 2014 gegroeid van 150 naar 700. Dat berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea recent.

Meer dan de helft van hen zijn vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Iran. Het aantal aangesloten gemeenten bij de bond is toegenomen van vier naar zeven.

Dat liet voorzitter Cevik uit Izmir vorige week na afloop van een bijeenkomst in het Duitse Kassel weten. Volgens Cevik laten veel christelijke Iraniërs zich tijdens hun vakantie in Turkije in een baptistengemeente dopen.