Aanslag treft project CAMA Zending in West-Afrika

Een kerkplantingsproject van CAMA Zending in West-Afrika is vorige week getroffen door een aanslag. Dat meldde de organisatie dinsdag in een persbericht op basis van informatie van een zendeling die in het gebied werkt.

Terroristische aanslagen zijn in de West-Afrikaanse regio niet ongewoon, aldus de zendeling. „Toch was deze aanslag veel dichterbij dan de vorige aanslagen en deze keer recht in het hart van de missionaire activiteiten. De meeste aanslagen zijn 500 kilometer verderop en worden gepleegd door jihadisten.”