Aalmoezenier: Meegaan op missie verrijkend

Rooms-katholieke geestelijke verzorgers ervaren deelname aan een militaire vredesoperatie als een verrijking van hun geloof.

Dat concludeert Bart van Dijk uit Heerlen, die woensdag in Tilburg promoveerde op de rol van Nederlandse aalmoezeniers in militaire missies.

Geestelijke verzorgers zijn belast met het verlenen van pastorale en religieuze zorg aan militair personeel. Deze rol is volgens Van Dijk gecompliceerd omdat aalmoezeniers weliswaar in uniform zijn, maar niet meevechten en geen bevelen mogen geven. „Toch ervaren zij veelal dat hun geloof door hun deelname aan militaire vredesoperaties is verdiept en verrijkt.”

De aalmoezeniers blikken over het algemeen positief terug op vredesmissies, „omdat zij meer nabij de pastoranten zijn en hun liturgische rol duidelijker is dan op de kazerne”, aldus Van Dijk. „Daarvoor krijgen zij veel waardering en erkenning en dat geeft hun het gevoel zinvol werk te verrichten, ook al is de omgeving van de vredesmissie soms gewelddadig.”