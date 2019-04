56e Mbuma-zendingsdag: Zending is een wolkje als de hand van een man

De nood in Zimbabwe blijft onverminderd groot, stelde ds. A. van Voorden zaterdag op de 56e zendingsdag van de Nederlandse Stichting Mbuma-zending in Gorinchem. „Vorig jaar konden we ruim 1 miljoen euro overmaken naar de Free Presbyterian Church of Scotland (FPCS), die we voor het zendingswerk in Zimbabwe steunen.”

Volgens ds. Van Voorden, predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Leerdam en voorzitter van Mbuma-zending, is het slecht gesteld met de economische situatie in Zimbabwe. De dollar is tot een vierde van de oorspronkelijke waarde gedevalueerd en door grote droogte is de oogst mislukt.

De veertig gemeentes in Zimbabwe worden bediend door de predikanten ds. Khumalo, ds. Mloyi en ds. Sibanda. De gemeenten van Ingwenya en Zvishavane zijn vacant. Student Mwedzi volgt de opleiding tot predikant. Voor het Thembiso weeshuis worden mogelijkheden onderzocht om weeskinderen zoveel mogelijk in pleeggezinnen onder te brengen. Drie evangelisten verlenen pastorale zorg in het Mbuma ziekenhuis en de klinieken Lutsha en Vova. De overheid werkt echter de bouw voor een nieuwe kliniek tegen. De bevolking wil die kliniek alleen laten bouwen door Mbuma, omdat ze vinden dat Mbuma hun moeder is.

Goede boodschap

In zijn openingswoord voor de ongeveer 3200 belangstellenden van de jaarlijkse zendingsdag sprak ds. Van Voorden over Johannes 21, waar Petrus en de andere vissers door Jezus worden opgeroepen het net aan de rechterzijde van het schip uit te werpen. Al die tijd hadden ze aan de andere kant van het schip gevist maar het net bleef leeg. „Zo wil de mens niets anders dan het leven zoeken aan de verkeerde kant. Het net moet overboord. Dan wordt het een onvergetelijke visvangst, voor ons, in Schotland en in Zimbabwe”, aldus de predikant.

Vervolgens sprak de 88-jarige ds. Donald Ross die een kleine gemeente van de FPCS in de Schotse hooglanden dient. Ds. Ross bezocht in 1977 en 2003 ook de Mbuma zendingsdag. De predikant sprak over de opdracht van Christus om het Evangelie in de hele wereld te verkondingen en de reactie van de hoorders op de goede boodschap van dat Evangelie, naar aanleiding van Markus 16.

Vervolgens sprak ds. Th. L. Zwartbol, oud gereformeerd predikant te Urk, over 1 Koningen 18 waar Elisa als eenzame profeet op de berg Karmel verkeert. Als het land uitdroogde gaat er toch een wolkje op als de hand van een man. „Er zat leven in dat kleine wolkje dat opging uit de zee. Het kondigde het einde van droogte en dood aan. Zo gaat God door met Zijn werk. Zending is een wolkje als de hand van een man”, aldus ds. Zwartbol.

Toetssteen

Ben ik begonnen of is God begonnen? Ken ik Hem of ken ik Hem niet? Ben ik levend of ben ik dat niet? Die vragen wierp ds. O.M. van der Tang op in zijn toespraak in de middagbijeenkomst. De predikant van de gereformeerde gemeente in Nederland te Alblasserdam stelde dat velen onder die vragen gebukt gaan. Volgens hem geeft de apostel Johannes in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief op die vragen een scherpe toetssteen. Het is de liefde van God, die Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Vervolgens sprak B. Ncube, over zijn werk als ouderling in Bulawayo en als hoofdonderwijzer van de John Tallach School in Ingwenya.

Nico Verdouw uit Gouda hield een jeugdverhaal over een half verlamde man die verstoten werd uit zijn dorp, door een 12-jarige jongen en een zendeling in het bos werd gevonden en in hun dorp werd opgevangen. Een toverdokter die dat probeerde te verijdelen werd uiteindelijk door het Evangelie getroffen.

Ds. A. C. Rijken, hersteld hervormd emeritus predikant te Gameren, sprak een slotwoord over Hebreeën 13: 20 en 21, de zegenbede waar Paulus zijn brief mee besluit.

De collecte op de zendingsdag bracht 45.783 euro op.