3xM start uitzendingen in Afghanistan

De christelijke organisatie 3xM start met uitzendingen in Afghanistan. Er worden korte films via ether, satelliet en online media verspreid, zo maakte de organisatie onlangs bekend.

In de uitzendingen staan „relevante, sociale kwesties vanuit een christelijk perspectief” centraal. 3xM, die wereldwijd christelijke televisie-uitzendingen verzorgt, werkt in Afghanistan samen met een „betrouwbare” partnerorganisatie. Doel is „het goede nieuws van Jezus te vertellen op een manier die past bij het Afghaanse publiek.”