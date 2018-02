+16 JBGG: „Lees de Bijbel met aandacht, in zijn lengte, breedte en diepte”

Voor het lezen van de Bijbel moet je de tijd nemen. „Doe je mobiel uit en lees de Bijbel met aandacht in Zijn lengte, breedte en diepte.” Dat zei ds. G. van Manen, predikant van de gereformeerde gemeente te Elspeet, zaterdagmorgen op de +16 Voorjaarsconferentie in De Betteld te Amerongen.

De door de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) georganiseerde bijeenkomst trok ongeveer zestig jongeren en duurde van vrijdagavond tot en met maandagmorgen. Op zondag ging men gezamenlijk naar de kerk in Veenendaal.

Centraal stond het thema “Brief uit de hemel”, waarover ds. Van Manen het had in zijn lezing. „Hoe belangrijker iemand is, hoe meer waarde je hecht aan wat die persoon je voorhoudt. Gods Woord is een brief uit de hemel en is een groot geschenk voor ons. Het is noodzakelijk om de Afzender van de brief uit de hemel te leren kennen, anders besef je de waarde van de brief niet.”

De predikant uit Elspeet verwees naar de geschiedenis van de kamerling uit Handelingen 8, die God zocht door het lezen van Zijn Woord. „Hij begreep de woorden in de boekrol van Jesaja niet en had een uitlegger nodig. Het verstand van elk mens is verduisterd. Wij hebben allemaal een uitlegger nodig.”

Het op de juiste manier lezen van de Bijbel is heel belangrijk, aldus de predikant. Men moet de Bijbel niet lezen als een slaper, tot wie de woorden niet goed doordringen; niet als een wandelaar die doorloopt; en ook niet als een nieuwsgierige, maar wel als iemand „die gemeenschap zoekt met Degene Die de Brief schreef. De Bijbel spreekt over de meest wezenlijke dingen in het leven. De Bijbel spreekt van Gods liefde voor zondaren in het zenden van Zijn Zoon.”

Het is nodig om de Bijbel aandachtig te lezen en daarvoor de tijd te nemen, aldus ds. Van Manen. „Het is belangrijk om tot rust te komen als je ’s avonds naar bed gaat, je mobiel uit te doen en de Bijbel in Zijn lengte, breedte en diepte te lezen.”

Met die ‘lengte’ bedoelde ds. Van Manen het lezen van Gods Woord in zijn verband, door een gedeelte achter elkaar te lezen. Het lezen in de ‘diepte’ heeft te maken met de betekenis van wat er staat. Die moet niet in strijd zijn met andere Bijbelgedeelten en ook niet met de Belijdenisgeschriften. De kanttekeningen, de Bijbel Met Uitleg en dagboeken kunnen daarbij behulpzaam zijn. Met het lezen van de Bijbel in Zijn ‘hoogte’ bedoelde de predikant het lezen in afhankelijkheid van God.

Ds. Van Manen zei dat de Geest van God het Woord van God bevestigt in het hart en dat die Geest het Bijbelwoord toepast. „Een uitwendige roeping is niet genoeg. Er is een inwendige roeping nodig die plaatsvindt door een bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest.”

Vooral op de kruispunten van het leven kan het Woord van God tot je komen, zei de predikant. „God kan juist spreken als je niet weet wat je moet doen. Zie dan niet op allerlei bijzondere dingen maar op Gods Woord.”

Dat leverde na de pauze de vraag op hoe je een Bijbeltekst op jezelf kunt toepassen. De predikant noemde als voorbeeld de tekst uit Handelingen 16:31: „Geloof in den Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.” Ds. Van Manen vindt dat je voorzichtig moet zijn met het op jezelf toepassen van een tekst die je leest en dat je ook moet nagaan hoe je ervoor en erna was. „De stokbewaarder worstelde vooraf. Hij wist hoe het Woord van God hem veranderde en hij legde een belijdenis af. Je kunt niet zomaar een tekst pakken om er je zaligheid op te gronden.”