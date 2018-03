Zwitsers hebben zondag in een referendum in grote meerderheid gestemd tegen de afschaffing van de omroepbijdrage.

Plaatselijke media meldden dat minder dan een derde van de stemmers het voorstel heeft gesteund om de extra belasting af te schaffen. De omroepbijdrage is omgerekend 390 euro per huishouden per jaar en zorgt voor 75 procent van de inkomsten van de publieke omroep SRG/SSR. Die verzorgt in het land dat officieel viertalig is, zeven tv- en zeventien radiostations.

Veel Zwitsers zien de meertalige SRG als een noodzakelijke onafhankelijke omroep maar ook als een baken van nationale eenheid.

In het Duitstalige deel van het land woont 70 procent van de 8,4 miljoen inwoners en een aanzienlijk deel van hun bijdrage gaat naar omroepen in de landsdelen waar Frans, Italiaans of Reto-Romaans wordt gesproken.

Zonder de SRG zouden media uit buurlanden dominant worden. Ook zijn Zwitsers bang dat ze aan commerciële media meer geld kwijt zijn.