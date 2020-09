Echte wijsheid centraal bij jaaropening Gomarus

„Wat helpt het als je voor elk vak een tien haalt, maar niet weet waar al die kennis toe dient? Echte wijsheid begint bij de Heere”, aldus ds. M. W. Muilwijk, hersteld hervormd predikant in Aalst, tijdens de opening van het schooljaar van de Gomarus Scholengemeenschap.

Door de coronacrisis had de opening niet plaats in kerken in de regio, maar in de aula van de Gorinchemse scholengemeenschap. Daar was een beperkt aantal vertegenwoordigers van de verschillende geledingen aanwezig. Alle anderen konden de opening via een livestream volgen.

De hersteld hervormd predikant en voorzitter van het verenigingsbestuur stond stil bij Spreuken 9:10a: „De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.” Hij vroeg zich af wanneer iemand echt wijs is. „Onderwijs is belangrijk. Je gaat naar school om te leren en vooruit te komen in het leven. Het is goed om de talenten te gebruiken die God je gaf.”

De predikant benadrukte echter dat het bij echte wijsheid ergens anders om gaat. „Volgens Spreuken is de vreze des Heeren het beginsel van alle wijsheid. Dat is het antwoord. Als je de Heere kent, ben je wijs.” Volgens de predikant geldt ook het omgekeerde: als je de Heere niet vreest, ben je eigenlijk dwaas. „Dan lijk je op een gebouw zonder fundament: dat stort in.”

Ds. Muilwijk constateerde dat vrezen wat anders is dan bang zijn. „Al hebben we op zich alle reden om bang te zijn voor Zijn rechtvaardig oordeel. Maar de Heilige Geest wil dat we niet in angst, maar in ontzag voor de Heere leven. Dat kan alleen als we de Heere Jezus leren kennen als onze Borg en Zaligmaker.”

Diploma

De predikant sloot aan bij het thema ”Gomarus, meer dan school alleen!” „Alle kennis die je opdoet, moet leiden tot ontzag voor Gods grootheid. Onze kennis wordt vermeerderd tot Zijn eer alleen.”

Ook bestuursvoorzitter Chr. J. Flikweert ging in op het thema. Hij wees onder meer op de naam van de school. „Gomarus werd door God gebruikt om de Protestantse Kerk voor dwalingen te bewaren.” De bestuursvoorzitter benadrukte dat de school werd opgericht, omdat ouders bezorgd waren over de verwatering van het onderwijs en wilden dat hun kinderen werden onderwezen in de Bijbelse leer. „Het ging niet alleen om een mooi diploma. Kinderen moesten voorbereid worden op hun taak in gezin, kerk en maatschappij.”

Anno 2020 neemt de Bijbelse boodschap nog altijd een centrale plaats in op de Gomarus, aldus Flikweert. „Christus is naar de wereld gekomen om te lijden en te sterven voor mensen die niets van Hem willen weten. We zijn geen perfecte school, het blijft mensenwerk, maar we hebben Gods Woord als leidraad. Dat is oneindig veel meer dan de wereld kan bieden.”

De Gomarus start het nieuwe schooljaar met 1775 leerlingen en 78 mbo-studenten – in samenwerking met het Hoornbeeck College. De scholengemeenschap heeft twee vestigingen: een in Zaltbommel en een in Gorinchem.

