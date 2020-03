Zweedse roman: Kinderarbeid in een houtzagerij

Al eeuwenlang worden kinderen ingezet in het arbeidsproces om met dit extra beetje inkomen het gezin te laten overleven. Niet anders is het voor de jonge Britta in het Zweden van 1882. Ze werkt op de houtfabriek terwijl haar moeder ernstig ziek is. Wanneer haar hand tussen een zaagmachine komt, staat haar leven op z’n kop. Maar koppig als ze is, wil ze toch blijven werken. Maar is ze als meisje nog wel in tel bij de jongens? Als ze alleen met haar vader achterblijft, moet ze moeilijke keuzes maken.

De Zweedse schrijfster Vibeke Olsson heeft de lezer al kennis laten maken met Britta in ”De dochter van de houtzager”. In haar nieuwe roman wordt Britta van een tiener een jonge vrouw. Ze verandert lichamelijk maar ook emotioneel. Daarnaast worstelt ze met God en met de tijd. De tijd, die zo onnoemelijk traag maar ook zo snel voorbijgaat in de eentonigheid van de lange uren op de houtzagerij. Waar is God? En wat betekent de tijd voor God? De schrijfster geeft een gevoelig inkijkje in de gedachtewereld van Britta, waarin de gedachten over God haast automatisch naar boven komen en veel laten zien over haar opvoeding.

Tevens biedt ze een historisch inzicht in de arbeiderswereld van de houtzagerijen in Zweden, met kinderarbeid, ontevredenheid en stakingen. Ze schrijft in een karakteristieke stijl, soms kort en bondig, dan weer met emotionele uitbarstingen die bij het volwassen worden horen. Zoals ze zelf zegt: „Je moet het leven geproefd hebben om te begrijpen wat Gods genade behelst.”

Boekgegevens

Het lied van de houtzagerij, Vibeke Olsson; uitg. Mozaïek; 366 blz.; € 21,99