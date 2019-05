Zuidelijke Baptisten in Amerika blijven leden verliezen

Het aantal leden van de Zuidelijke Baptisten in Amerika is tot onder de 15 miljoen gedaald, het laagste aantal in dertig jaar.

Dat blijkt uit het Annual Church Profile (ACP) over 2018.

De Zuidelijke Baptisten (SBC) vormen de grootste protestantse denominatie in de Verenigde Staten. De daling van het ledenaantal zet door ondanks kerkgroei in Texas en hogere collecteopbrengsten (bijna 12 miljard dollar, een toename van 82 miljoen dollar). Ook het aantal dopelingen nam in 2018 opnieuw af, met 3 procent tot 246.000. Dat zijn er ongeveer net zoveel als in de jaren 40, toen de Zuidelijke Baptisten half zo groot waren als nu. Die daling is overigens minder sterk dan in 2017, toe een min van 9 procent werd genoteerd.

De cijfers zijn teleurstellend, zegt J. D. Greear, voorzitter van SBC en voorganger van The Summit Church in Durham, tegenover Chritianity Today. „Het is de Heere die redt, maar deze gegevens zouden ons nog meer moeten aansporen om werk te maken van evangelisatie.”

Het kerkbezoek van de Zuidelijke Baptisten daalde in 2018 met 0,43 procent; wekelijks gingen zo’n 5,3 miljoen mensen naar de kerk. Het aantal kerken van de Zuidelijke Baptisten daalde in 2018 met 88 tot 47.456.

De Zuidelijke Baptisten houden op 11 en 12 juni hun jaarlijkse kerkvergadering.