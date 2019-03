Zuid-Afrikaanse familie

Je dwaalt als lezer vanaf het eerste hoofdstuk mee op de begraafplaats, op zoek naar het graf van Anna. Want met Anna begint alles, zo belooft de titel van deze roman van de Zuid-Afrikaanse schrijfster Annemari Coetser.

Anna is de oma van de schrijfster, een oma die ze nooit gekend heeft maar over wie wel veel te vertellen valt. Ze heeft zo veel mogelijk verhalen opgetekend van haar familieleden, om zo tot een zo compleet mogelijk beeld te komen van het leven van haar voorgeslacht. Anna heeft een ontzettend zwaar leven gehad, zó zwaar zelfs, dat haar geest eronder bezweek. Dit trauma heeft doorgewerkt op haar kinderen. Poppie, een van haar dochters, lijdt eronder en durft geen huwelijk aan te gaan uit angst dat ook zij haar verstand zal verliezen. Totdat ze haar verleden in een ander perspectief leert te zien.

Een prachtige, originele roman over het dagelijks leven in Zuid-Afrika die zich afspeelt in de jaren vanaf 1873 tot na de Tweede Wereldoorlog, in de lijn van de Zuid-Afrikaanse auteurs Irma Joubert en Brett Michael Innes. Zonder opsmuk vertelt de schrijfster over de harde realiteit, de armoede en de dood, over het land dat lijdt onder oorlogen en wat dat met de mensen doet. Elk hoofdstuk geeft een stukje tijd weer en voert de lezer tientallen jaren mee, tot hij weer terug is bij het graf van Anna. Het boek eindigt met een aantal pagina’s vol zwartwitfoto’s van familieleden die in het verhaal voorkomen. Voor liefhebbers van Zuid-Afrikaanse romans is dit een echte aanrader.

Boekgegevens

Alles begint met Anna, Annemari Coetser; uitg. Mozaïek; 374 blz.; € 21,99.