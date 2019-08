Zomerse romantiek van Irene Hannon

„Als je een boek zoekt zonder nodeloos geweld, expliciete liefdesscènes of vulgair taalgebruik, dan ben je bij mij op de juiste plek”, zo schrijft Irene Hannon op haar site.

Met meer dan vijftig romans op haar naam en een aantal belangrijke prijzen voor haar werk is ze in Amerika een veel gelezen bestsellerauteur. Van de serie ”Hope Harbor” is het eerste deel vertaald onder de titel ”Cranberryzomer”.

Uitgestrekte velden cranberry’s, stranden en kliffen, knusse winkeltjes en niet te vergeten de foodtruck van Charley zijn het decor voor een mierzoete romance die ontstaat tussen de hoofdpersonen Tracy en Michael. Maar onder die zoete laag romantiek zit wel degelijk een diepere verhaallaag. Tracy voelt zich schuldig aan de zelfmoord van haar echtgenoot, en Michael worstelt met schuldgevoelens over het overlijden van zijn vrouw. Beiden hebben de romantiek afgezworen, maar desondanks ontstaat er toch een voorzichtige relatie tussen hen.

De schrijfster laat zien dat er boven alles eerst een herstel moet zijn in de relatie met God. Van daaruit ontstaan er ook mogelijkheden voor andere gebroken relaties. Daar is de oude Anna in het verhaal een prachtig voorbeeld van. Hope Harbor is een heerlijk idyllisch stadje waar je je terug wilt trekken om tot rust te komen, genezing te vinden en hoop. En dat is ook wat de schrijfster voor ogen heeft. Er is altijd hoop, wat er ook gebeurt, omdat God een God van herstel is en van een nieuw begin. Ook deel 2 en 3 zullen zich in dit stadje afspelen.

Cranberryzomer, Irene Hannon; uitg. KokBoekencentrum; 367 blz.; € 20,99