Wycliffe Bijbelvertalers geeft bij vijftigjarig bestaan bookazine uit

Anne-Minke Hakvoort

Gods woorden hebben kracht en veranderen levens. Dat is de kernboodschap van het bookazine dat Wycliffe Bijbelvertalers uitgeeft ter ere van zijn vijftigjarig bestaan.

Het is een boek in de vorm van een magazine, met vijftig indrukwekkende getuigenissen, elk voorzien van een paginagrote foto met Bijbeltekst. Elk verhaal is een levensverhaal vol ontzag en verwondering over de kracht van de Bijbel. En dan in het bijzonder de Bijbel in de moedertaal van een bevolkingsgroep waarin nog geen Bijbel vertaald was. Hoe klein zo’n stam of volk ook is, wanneer ze de woorden van God in hun eigen taal horen, gebeurt er iets. Harten gaan open en levens worden vernieuwd. Ze ervaren dat ze niet te gering voor God zijn maar dat God ook in hun taal spreekt. Bekende en minder bekende mensen komen aan het woord, Bijbelvertalers, vertaalconsulenten, veldwerkers, alsook de ontvangers van de Bijbels. Deze diversiteit aan schrijvers zorgt voor afwisseling bij het lezen en maakt het voor de lezer extra aantrekkelijk. Verhalen uit de hele wereld vinden een plekje rondom dit ene thema: dat er na vijftig jaar Bijbelvertaling niets overblijft dan vol bewondering vieren hoe God doorgaat met Zijn werk. Het is prachtig om te lezen hoe God gewone mensen inzet om dit buitengewoon moeizame werk van het vertalen van de Bijbel te volbrengen. Een Bijbel in je eigen taal lijkt zo vanzelfsprekend, maar na het lezen van deze verhalenbundel word je weer bepaald bij de zegen en de rijkdom ervan.

Vol bewondering, div. auteurs; uitg. Wycliffe Bijbelvertalers Nederland; 120 blz.; € 9,95