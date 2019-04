Wieringa valt af als kanshebber Booker Prize

De Nederlandse schrijver Tommy Wieringa is afgevallen in de strijd om de prestigieuze literaire Man Booker Prize 2019. Wieringa stond met zijn boek The Death Of Murat Idrissi (De dood van Murat Idrissi) op de longlist van dertien schrijvers die genomineerd waren in de categorie internationale literatuur.

Gebruikelijk in deze categorie is dat naast de schrijver ook de vertaler wordt genomineerd. Het boek van Wieringa is door Sam Garrett vertaald. Ook hij ziet de prijs dus aan zijn neus voorbijgaan.

Op de shortlist staan nu nog de Colombiaanse Juan Gabriel Vásquez, de Poolse Olga Tokarczuk, de Omaanse Jokha Alharthi, de Franse Annie Ernaux, de Duitse Marion Poschmann en de Chileen Alia Trabucco Zerán. Vorig jaar ging de eer naar Tokarczuk en haar vertaler Antonia Lloyd-Jones voor het boek Flights.

De bekendmaking van de winnaar en de uitreiking van de prijs is op 21 mei. De winnaar van de prijs ontvangt 50.000 pond (58.000 euro). Dat geld wordt gelijk verdeeld tussen schrijver en vertaler.