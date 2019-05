Wie te hard werkt, loopt de vreugde van het goede leven mis

Waarom werken wij zo hard? Geniet meer van het goede leven, houdt politiek filosoof Govert Buijs ons voor. En de veelgeprezen vrije markt blijkt helemaal niet zo vrij.

Wie hard werkt, is lang niet altijd gelukkig. Want kun je ook écht genieten van de rust na gedane arbeid? Twee cultuurfilosofische boeken vanuit christelijk perspectief over werken, arbeid en economie laten zien waar het in de moderne tijd aan schort: vreugde over je werk, dat je in dienst van de ander –en ten diepste aan God– mag verrichten.

Het boek ”Het goede leven en de vrije markt” is geschreven door drie filosofen, Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van Baardewijk. Zij hebben zich vaak verdienstelijk gemaakt op het snijvlak van filosofie en samenleving. De auteurs zijn in gesprek met filosofen uit alle tijden en geven een intellectueel doordachte reflectie op de hedendaagse dynamiek van economie, technologie en cultuur.

Het boek wijst op de negatieve impact van de vrije markt op de aard en kwaliteit van de menselijke relaties. De vrije markt maakt spiritueel gezien ‘platte mensen’, voor wie veel geld verdienen en ”lekker consumeren” de hoogste zin van het leven vormen. Met het verlangen naar individuele vrijheid is niets mis, maar wordt dit het een en al, dan bedreigen we de leefbaarheid van de aarde en ondermijnen we onze vrijheid, aldus de auteurs. Met name sinds de jaren zestig hebben filosofen uiteengezet dat het huidige economische systeem de menselijke vrijheid en het geluk tenietdoet.

Het boek wil een handvat bieden aan een fundamentele heroriëntatie in het denken over economie en markt, vooral ook in relatie tot technologie en de algehele cultuur. Het goede leven is een basisvoorwaarde voor een goed en geslaagd leven, met name de vrijheid om zelf keuzes te maken hoe we ons leven inrichten.

Autonomie

Vanouds is over dat goede leven door filosofen diep nagedacht. De schrijvers laten de ontwikkelingen hierover vanaf de Griekse filosofie de revue passeren tot allerlei moderne denkbeelden over de autonomie van het individu. Zij plaatsen al deze gedachten in het kader van de moderniteit, de rationalisering van het wereldbeeld, de invloed van de techniek en de moderne instituties op de private levensgemeenschappen, de doorgeslagen vrijemarkteconomie en drie „vulkanische breuklijnen”: dehumanisering, ecologische uitputting en financiële verstikking.

Het boek brengt ongelooflijk veel aan het licht. De schaduwzijden van de verabsolutering van het technisch-economische perspectief, de neoliberale logica van doelmatigheid en efficiency, uitwassen van een doorgeslagen globalisering, de consumptiesamenleving, het verlies van een transcendente orde, het ontstaan van een ”hypermoderniteit”. Financiële instellingen spelen een ongezond grote rol in ons economische leven. Nieuwe vormen van (financiële en sociale) ongelijkheid en machtsmisbruik (Google!) komen op. Mensen raken ontworteld en hebben geen thuis meer in traditionele levensgemeenschappen.

Te vaak worden mensen uitsluitend vanuit hun productieve rol bezien en gewaardeerd (alles gefocust op betaald werk), ten koste van het buitengewoon belangrijke onbetaalde deel van ons leven waar essentiële relationele activiteiten plaatsvinden, in familiekring, onder vrienden of in buurtverband. Te denken valt aan vrijwilligerswerk en mantelzorg. De toegenomen rijkdom en welstand hebben niet tot een kwalitatieve verbetering van het menselijk leven geleid, aldus de schrijvers.

Het boek leest makkelijk door de vele begrijpelijke introducties in de denkwereld van filosofen en de verschillende tijdperken van de westerse cultuur. Het boek is ook bedoeld voor vwo-scholieren, die er een uitstekende inleiding in de filosofie mee in handen hebben. Het scherpt het eeuwenoude inzicht dat geluk niet ligt in uitwendige goederen, in macht, geld en aanzien, maar in zinvol leven in overeenstemming met „de grootsheid van de menselijke ziel.”

Liefde

Govert Buijs’ boek ”Waarom werken we zo hard?” is een pleidooi voor een economie die ingebed is in gezond functionerende instituties en afgestemd op de draagkracht van de natuur. Zo’n economie biedt de mogelijkheid om betekenisvol bezig te zijn voor en met onze medemensen. Mensen kunnen niet zonder goed functionerende instituties en hebben diepe behoefte aan zinervaring.

Buijs doet een pleidooi voor hulpbehoevendheid, creativiteit, samenwerking en de behoefte aan erkenning en waardering. Mensen zijn meer dan elkaars concurrenten die gaan voor maximale behoeftenbevrediging. De schrijver voert een pleidooi voor de fundamentele drijvende kracht van de liefde (agapè) die gericht is op bloei van de ander en gedeelde vreugde. We worden volgens hem nu geteisterd door het neoliberalisme, gebaseerd op steeds meer groei en welvaart.

Dit alles levert ook psychodruk op. „We maken de overgang van een wereld van tekort naar een wereld van overvloed. Maar toch voelen velen zich opgejaagd alsof nog steeds de dagelijkse strijd om te overleven aan de orde is.” Klachten als burn-out en depressie hebben epidemische vormen aangenomen. Buijs is op zoek naar een nieuwe economie van de vreugde en een eerherstel voor de zielzorg.

Beide boeken hebben de zin van alle arbeid onder de zon scherp onder ogen gebracht. Niet hebzucht maar dienst aan de ander moet de boventoon voeren. Verheerlijking van hard werken en ”lekker druk” zijn, staat haaks op wat de Bijbel aan soberheid, vreemdelingschap en dienst aan de ander leert. Even pas op de plaats dus.

Boekgegevens

Het goede leven & de vrije markt. Een cultuurfilosofische analyse, Ad Verbrugge, Govert Buijs, Jelle van Baardewijk; uitg. Lemniscaat; 452 blz.; € 29,95;

Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde, Govert Buijs; uitg. Boom; 180 blz.; € 17,50.