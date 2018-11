Werk van Samuel Rutherford over het genadeleven vertaald

Het 560 bladzijden tellende boek ”Het genadeleven” van Samuel Rutherford (uitg. De Banier, Apeldoorn; 39,95 euro) verscheen door het vertaalwerk van Ruth Pieterman voor het eerst in het Nederlands. Ds. J. A. Kloosterman schreef een voorwoord.

In dit werk behandelt de Schotse zeventiende-eeuwse puritein Rutherford de werkingen van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen. Hij bespreekt Gods heilige soevereiniteit in de schepping, in de herschepping en in het leven van Zijn kinderen. De noodzaak van het gebruik van de middelen wordt uitvoerig behandeld, evenals de praktijk van het gebed. „Het trinitarisch-christocentrisch perspectief blijkt uit de afzonderlijke behandeling van de invloeden van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”, aldus de uitgever.