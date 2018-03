Week van het Christelijke Boek start bij Riemer Amersfoort

De Week van het Christelijke Boek start dinsdagavond met een bijeenkomst bij Boekhandel Riemer in Amersfoort.

De Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak (BCB) brengt tijdens deze editie van de Week van het Christelijke Boek haar veertigste actieboek uit. De novelle ”Zeeglas” is geschreven door Els Florijn en kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Mozaïek. De christelijke boekhandels geven van 7 tot en met 17 maart ”Zeeglas” gratis weg, bij aankoop van ten minste € 12,50 aan boeken.

Zeeglas is geïnspireerd op een bijzondere –waargebeurde– ontdekking in 2010. Als de grootmoeder van Julie sterft, laat ze haar iets na waar niemand van wist: haar appartement in Parijs, dat ze zeventig jaar geleden verliet. Sindsdien is er niemand meer binnen geweest. Julie gaat in Parijs op zoek naar de reden waarom haar grootmoeder na de oorlog overhaast haar appartement verliet. Langzaam ontrafelt het verleden zich, en begint ze te begrijpen waarom haar grootmoeder en moeder geen contact meer met elkaar hadden.

De landelijke startavond van de Week van het Christelijke Boek heeft dit jaar plaats bij Boekhandel Riemer (Emiclaerhof 18, Amersfoort). De speciaal voor deze Week geschreven novelle ”Zeeglas” van Els Florijn zal dan worden gepresenteerd. Muziek is er van de band Mensenkinderen.

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur. Entree gratis. Aanmelden op de site van Boekhandel Riemer of in de winkel.

Els Florijn

De schrijverscarrière van Els Florijn begon in 2002 toen ze een verhalenwedstrijd won van Uitgeverij Kok en het Reformatorisch Dagblad. Na haar romans ”Laatste Nacht” (2003) en ”Schaduw van de wolf” (2006) volgde in 2010 ”Het meisje dat verdween”, dat werd uitgeroepen tot ”Beste Christelijke Roman 2011”. In maart 2017 verscheen haar nieuwste roman ”Rode Papaver”. Florijn werd geboren in Utrecht, groeide op in Scherpenzeel en is nu met man en kinderen woonachtig in Bilthoven.