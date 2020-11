Wandelen door historisch Harderwijk en Hierden

Klooster, universiteit, synagoge en Koloniaal Werfdepot, Harderwijk had het vroeger allemaal. Alleen al in het centrum van de Hanzestad herinneren tal van zaken aan het verleden. De gids ”Wandelen door historisch Harderwijk” haalt in 26 compacte hoofdstukken, elk voorzien van een tekening van Frans Malschaert, diverse locaties voor het voetlicht.

In kort bestek belicht auteur Liek Mulder talloze wetenswaardigheden over onder meer de Grote Kerk –„het belangrijkste monument van Harderwijk”–, het Catharinaklooster en de Gelderse Academie. Zo schrijft hij dat de academie het zestiende-eeuwse Linnaeustorentje, genoemd naar de Zweedse botanicus Linnaeus, gebruikte als gevangenis voor „studenten die het te bont hadden gemaakt.”

Opmerkelijk is dat de tekst op een gevelsteen van de basissschool naast de Grote Kerk volgens Mulder niet klopt. De steen vermeldt dat 350 leerlingen van de Latijnse school slachtoffer werden van een grote stadsbrand in 1503. Mulder noemt dit aantal „overdreven”, omdat het totale aantal leerlingen niet groter geweest zou zijn dan z’n 300.

In het slothoofdstuk maakt Mulder een uitstapje naar Hierden en belicht hij de historie van de Dorpskerk. Dit bedehuis kwam voort uit een kleine school die in 1658 werd gebouwd en eveneens werd gebruikt als evangelisatielokaal. Vanaf 1659 werden er kerkdiensten gehouden. In 1741 werd „de schoolkerk verheven tot kerk” en kreeg Hierden voor het eerst een eigen predikant, de vroegere plaatselijke godsdienstonderwijzer Johannes van Bommel.

Boekgegevens

Wandelen door historisch Harderwijk, Liek Mulder (tekst) en Frans Malschaert (tekeningen); uitg. Stichting Heerlijk Harderwijk; 70 blz.; € 12,95.