Voorganger Craig Groeschel legt hypocrisie van christenen bloot

Geloven in God, maar leven alsof Hij niet bestaat. Dat is volgens Craig Groeschel de definitie van een christenatheïst. De Amerikaanse prediker geeft met ontwapenende openheid inzicht in zijn geloofsleven en stelt zijn lezers de vraag of je kunt geloven in God zonder Hem werkelijk te kennen.

Als leider van een van de meest invloedrijke kerken van de Verenigde Staten is Craig Groeschel een man met uitstraling. Er ontstonden dertien kerken door zijn bediening, hij schreef diverse bestsellers en lanceerde in 2008 de Bijbelapp YouVersion. Groeschel verheft zijn stem tegen het welvaartsevangelie en toont zich tevens een evangelicaal leider met charismatische trekken. In zijn nieuwe boek ”De christenatheïst” wijst hij een zere plek aan in het leven van veel evangelicals. Men heeft de naam een christen te zijn, maar de doorleving daarvan doortrekt slechts de oppervlakte. Groeschel: „Dit boek is voor iedereen die de moed heeft zijn hypocrisie toe te geven.” Hij verlangt ernaar om met zijn volgelingen een leven te leiden „dat echt eer brengt aan Jezus Christus.”

Groeschel gaat kritische zelfreflectie niet uit de weg. Hij deelt de dubbelheid die hem achtervolgde gedurende de eerste jaren waarin hij als bewust christen leefde. Terugkijkend vergelijkt hij zijn eerste bediening met een „obsessie”: „Terwijl mijn vuur voor de bediening steeds heter werd, koelde mijn hartstocht voor Jezus af.” Hij preekte vooral om mensen naar de kerk te krijgen. Als hij beloofde voor iemand te bidden, kwam daar in de praktijk weinig van terecht. Groeschel: „Op mijn vijfentwintigste was ik fulltime voorganger en parttime volgeling van Jezus.” Deze ontwikkeling in het geestelijk leven vergelijkt hij met een klein gaatje in een fietsband. Hierdoor lekt de geestelijke passie weg, zonder dat je het direct doorhebt.

Persoonlijk

Onderzoek toont aan dat 94 procent van alle Amerikanen zegt te geloven in een God of universele godheid. Veelal gaat het daarbij volgens Groeschel om abstract geloof, niet om persoonlijk kennen. Het werkelijk kennen van God veronderstelt dat gelovigen Zijn geboden onderhouden. Daarbij is de Heere niet primair geïnteresseerd in onze daden, maar in ons hart. Geen prestatie, maar relatie. Verwijzend naar Psalm 63 roept de predikant voorgangers op om de persoonlijke omgang met God te zoeken.

Pastor Groeschel weet wat er speelt onder kerkmensen. Hij spreekt in een serie hoofdstukken over thema’s die pastoraal herkenbaar zijn voor voorgangers. Zoals schaamte over zonden of gebeurtenissen uit het verleden, twijfel over Gods liefde en een slordig gebedsleven. Zware onderwerpen als het kwaad in deze wereld en moeite met het thema vergeving gaat hij niet uit de weg.

Ten slotte heeft de auteur aandacht voor de macht van geld als zekerheidsbron. Hij herkent dit vanuit zijn eigen leven. Behoefte aan financiële zekerheid is voor de kerkleider een sterke verleiding. Vandaar dat hij al jong investeerde in vastgoed en inmiddels schuldvrij woont in zijn ruime huis. Jaarlijks vergroot hij tegenwoordig het giftenbudget van zijn vrijgevige vrouw. Groeschel: „De realiteit is dat veel welvarende christenatheïsten de heilige God afschepen met wat restjes. Als ze iets over hebben van al het geld dat ze uitgeven om te kopen wat ze willen, dan geven ze wat kruimels aan God.”

Pastoraal inzicht

Prediker Craig Groeschel is geen vreemde in Jeruzalem. Hij weet wat er speelt op de bodem van het hart en geeft daar pastoraal inzicht in. Zijn antenne voor actuele vraagstukken onder evangelicals zal zijn populariteit als voorganger zeker mede bepalen.

Een flinke scheut Nadere Reformatie zou het denken over en de aanpak van de problematiek die Groeschel aanwijst goed doen. Antwoorden zoekend op de oppervlakkigheid die hij signaleert, mag hij gerust dieper afsteken. Want als geloof geen vruchten draagt, is er dan wel werkelijk verbinding met de Wijnstok?

