Voor het eerst naar school

De eerste schooldag is een belangrijke stap in het leven van een 4-jarige. Een stukje voorbereiding voor deze dag, vaak omgeven met spanning voor het nieuwe en onverwachte, kan heel zinvol zijn. Het boek ”Pieter gaat naar school” kun je daar goed voor gebruiken: samen met je kind lezen en plaatjes bekijken over hoe het er op school aan toe gaat. De kring, de werkles, het samen spelen, de bouwhoek, alles komt voorbij in verhalen met Pieter als hoofdpersoon. Bij elk van de elf hoofdstukken staan in een apart blokje twee gespreksvragen om over te praten. In het eerste hoofdstuk zijn dat bijvoorbeeld: Hoe ga jij naar school? Wat vind jij leuk op school? Ook het samen spelen krijgt aandacht: Pieter vindt het niet leuk als de jongens in de bouwhoek opeens wat anders bouwen. Hoe los je dat samen op? Willemieke Kloosterman-Coster schreef al eerder boekjes over Pieter, bijvoorbeeld rond het thema ”naar de kerk” en ”rouw en verdriet”. Mooi is –en dat is misschien de toegevoegde waarde van dit boekje, dat qua thema niet heel origineel is– dat de auteur in het laatste hoofdstuk ingaat op de waarde van christelijk onderwijs. Verder is het boekje basaal en eenvoudig: er gebeuren niet veel spannende dingen of grootse avonturen in. Maar voor veel kleuters is de vertrouwde herkenning genoeg.

De kleurige, duidelijke illustraties van Anita Engelen –bij elk hoofdstuk een grote plaat en wat kleinere– sluiten goed aan bij de leeftijd vanaf drie jaar.

Boekgegevens

Pieter gaat naar school, Willemieke Kloosterman-Coster en Anita Engelen (ill.); uitg. De Banier; 48 blz.; € 12,95.