”Voeding” thema van Nederland Leest 2018

De campagne Nederland Leest 2018 heeft ”Voeding” als thema. Dit jaar wordt er geen klassieke titel heruitgegeven, maar in plaats daarvan wordt het geschenkboek ”Je bent wat je leest” geschreven. Dit boek bevat bijdragen van vijf voedingsspecialisten: Rosanne Hertzberger, Joël Broekaert, Pierre Wind, Charlotte Kleyn en Marion Pauw. Ronald Giphart, ambassadeur van Nederland Leest, schrijft het voorwoord van het Geschenkboek. De campagne wordt op donderdag 1 november feestelijk en culinair geopend en loopt door tot het einde van de maand.

Het thema ”Voeding” wordt in de campagne uitgewerkt in vijf actuele subthema’s: ”Koken”, ”Cultuur en lifestyle”, ”Gezondheid”, ”Voedingstechnologie” en ”Milieu”. De voedingsexperts schrijven elk binnen een thema een essay of verhaal voor het Geschenkboek dat tijdens Nederland Leest door de openbare bibliotheken gratis aan haar bezoekers wordt uitgedeeld. Het is de bedoeling dat de lezers, na het lezen van het boek, erover met elkaar in gesprek gaan of erover discussiëren.

Sinds 2016 heeft de campagne een Junior-editie. Deze editie wordt speciaal gemaakt voor basisschoolkinderen in groep 7 en 8 en VMBO-leerlingen in jaar 1 en 2. Vanwege het thema is dit jaar gekozen voor het jeugdboek ”Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden” van Jan Paul Schutten. Wie is die Margherita uit de pizza Margherita? Klopt het dat chips nooit bedoeld waren om lekker te smaken? En waarom doen de Engelsen azijn over hun friet?

Het boek van Schutten staat vol met informatie over de geschiedenis van eten en met experimenten die jongeren zelf thuis of in de klas kunnen uitvoeren. De heruitgave verschijnt in samenwerking met Stichting Lezen en de Bibliotheek op school.