Vijf kanshebbers op Libris Geschiedenis Prijs

Vijf auteurs zijn met hun boek genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2020. Daarmee wordt een historisch boek bekroond dat een algemeen publiek aanspreekt.

Genomineerd is onder anderen Enny De Bruijn met ”De hoeve en het hart. Een boerenfamilie in de Gouden Eeuw”. Ook Mar Oomen maakt kans met ”Missievaders. Een familiegeschiedenis van katholieke wereldverbeteraars”. Pieter van Os mag op de prijs hopen met ”Liever dier dan mens. Een overlevingsverhaal”. Kandidaat is verder Angelie Sens met ”De Kolonieman. Johannes van den Bosch (1789-1844), volksverheffer in naam van de koning.” Tenslotte zou ook Eva Vriend de prijs kunnen krijgen voor ”Eens ging de zee hier tekeer. Het verhaal van de Zuiderzee en haar kustbewoners.”

Juryvoorzitter was dit jaar Hans de Boer, voormalig voorzitter van ondernemingsorganisatie VNO-NCW. De winnaar wordt bekend op 25 oktober. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.