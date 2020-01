Verwachting van de toekomst

Het echtpaar Kees en Margriet van der Kooi schreef een inspirerend en verrijkend boek over christelijke toekomstverwachting. Is met de dood alles uit? Kunnen we over die grens heen op gefundeerde wijze iets zeggen en zo ja, wat?

Het geloof in de God van Israël, de Vader van Jezus Christus, zet de levens van mensen in al hun glorie en misère in het licht en plaatst de geschiedenis van onze kosmos in al zijn radicale eindigheid in het licht van een even radicale nieuwheid. Op de achterflap van het boek lezen we: „Een boek voor gelovigen en voor ongelovigen, zoekers en twijfelaars, binnen en buiten de kerk.” Inderdaad weten de auteurs de juiste toon te treffen om een breed publiek aan te spreken, zonder daarmee oppervlakkig te worden. Integendeel, veel passages treffen door diepgang en gerijpte levenswijsheid. Pastor en professor Van der Kooi kunnen dan ook putten uit de vele ervaringen die ze persoonlijk en in hun professionele leven als ziekenhuispastor en coach, respectievelijk gemeentepredikant en hoogleraar systematische theologie hebben opgedaan.

Hun diepste overtuiging klinkt door in het volgende citaat: „Christelijke spiritualiteit gaat niet om persoonlijke verlichting, niet om het vinden van je diepste zelf, maar om gevonden worden door God, compleet zoals we zijn.”

Verwondering

Heel het boek is doortrokken van verwondering over de in Christus genadige God. Maar ook de werkelijkheid van oordeel en gericht wordt niet verzwegen. Gods genade is niet goedkoop zodat het er niet meer op aan zou komen hoe we leven. In dit verband worden behartigenswaardige opmerkingen gemaakt over „het oordeel naar de werken.” Al worden we alleen door vrije genade behouden, ons doen en laten, al dan niet in navolging van Christus, doen er wel degelijk toe. Bovendien ligt er ten overstaan van het onrecht en geweld in deze wereld grote troost in de overtuiging dat God recht zal doen.

Vele Bijbelse beelden passeren de revue en herhaaldelijk gaan de Schriften op verrassende wijze open over de toekomst. Hopelijk zetten de overwegingen van de auteurs velen aan het denken en helpen ze om de realiteit van de dood onder ogen te zien, en dat in geloofsverbondenheid met Hem Die de dood heeft overwonnen.

Midden in het leven. Over christelijke toekomstverwachting, Kees en Margriet van der Kooi; uitg. KokBoekencentrum; 142 blz.; € 14,99