Verlies kind aan indianen

Een zoon verliezen is een van de ergste dingen die je als moeder kunnen overkomen. Maar je zoon verliezen aan een vreemde vrouw die hem vervolgens als haar eigen zoon opvoedt, is bijna onverdraaglijk.

Dit is precies wat Clare overkomt. Haar man wordt vermoord door indianen en haar zoontje wordt meegenomen en ondergebracht bij Regenkraai, een indianenvrouw. Hoe krijgt ze ooit haar kind terug?

Jeremiah, een gelovige kolonist, probeert te bemiddelen. Maar boven alles wil hij Gods leiding volgen. Ook Clare gaat leren dat God niets uit de hand loopt. Zowel Regenkraai als zijzelf heeft te maken met diepe emoties als het gaat om het verliezen van een kind. Maar God heeft ook Zijn Zoon verloren. Hij weet hoe ze zich voelen. „Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?” zo gelooft Clare. Ze leert vergeven en nederig te zijn en de weg te gaan van God.

Lori Benton heeft opnieuw een roman geschreven over de kolonisatie in Amerika rond 1774, waarbij zowel vele kolonisten als indianen het leven verloren. Ze heeft een diepe liefde voor deze geschiedenis en weeft feiten en fictie moeiteloos ineen tot een christelijke historische roman. Haar debuutroman ”Het land van mijn vader” won verscheidene prijzen en onderscheidingen. Haar geloof in God is een diepe ondertoon in al haar romans. Ze gelooft dat God levens en karakters kan veranderen, en dat zie je duidelijk terug in de hoofdpersoon Clare.

Boekgegevens

De zoon van de kraai, Lori Benton; uitg. KokBoekencentrum; 415 blz.; € 22,50