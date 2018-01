Verklaring van de catechismus door ds. G. M. de Leeuw

De Heidelbergse Catechismus verscheen in het jaar 1564. De twee belangrijkste auteurs waren Caspar Olevianus en Zacharias Ursinus. „Er zijn niet veel geschriften uit die jaren die we nog steeds gebruiken. Maar deze leer is nooit oud”, schrijft ds. G. M. de Leeuw in zijn verklaring van de Heidelbergse Catechismus met de titel ”Onze enige troost” (uitg. De Ramshoorn, Goes, € 55,-).

De predikant van de gereformeerde gemeente te Grand Rapids (Verenigde Staten) noemt de catechismus „een uittreksel van de leer van de Reformatie” en „Een onmisbaar fundament onder de leer. De drie stukken van de catechismus zijn volledig uit de Schrift opgediept. Ze kunnen altijd weer met nieuw licht beschenen worden.”

De bundel bevat preken over alle 52 zondagen van de catechismus.