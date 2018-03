Verklaring John Owen van Psalm 130 hertaald

Cursussen Oudvaders in Boskoop heeft de verklaring van John Owen (1616-1683) over Psalm 130 opnieuw uitgegeven, onder de titel ”Bij U is vergeving” (2017, 24,50 euro).

Owens geschrift werd eerder in het Nederlands vertaald door J. Ross en C. Brem; de nieuwe uitgave betreft een hertaling door P. S. Maljaars. In het boek is de inleiding opgenomen die ds. G. M. van Dieren indertijd schreef. „Dit werk hoeft geen enkele aanbeveling”, aldus de in 1988 overleden predikant van de vrije hervormde evangelisatie in Ede, „want iedere lezer die belang heeft bij de zaken die in deze psalm naar voren komen, zal meteen bemerken hoe helder en duidelijk Owen hierover spreekt. Hij behandelt deze psalm zo uitvoerig, dat het veel meer is dan een verklaring van de 8 verzen die deze psalm bevat.”